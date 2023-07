Doppio appuntamento di street urban style in piazzale Kennedy, al Parco del mare. Teatro delle operazioni il Moab Court, il playground ospita eventi ed è frequentato a ogni ora da cestisti e appassionati. Si inizia sabato 28 luglio alle 21 con la finale nazionale di street dance, con spettacolo, intrattenimento e battaglie uno contro uno a suon di ritmo. A decidere i vincitori sarà il pubblico. La domenica spazio al basket 3 contro 3 con le finali nazionali Red Bull, con i migliori streetballers a Rimini dopo un percorso a tappe in tutta l’Italia. Prima e dopo, una serie di eventi di intrattenimento e riflessione, come il talk dal titolo ’Inventarsi per essere unici’, o le sedute di allenamento personalizzate la domenica mattina.