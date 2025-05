Parco del mare: Rossopomodoro perde la guerra legale sui dehors

Battaglia legale per i dehors sul lungomare: i gestori di Rossopomodoro escono sconfitti dal primo round. Il Tar ha bocciato il ricorso presentato dai legali della società che gestisce il ristorante a Marina centro. Ricorso avanzato dopo che il Comune aveva negato l’anno scorso, ai titolari di Rossopomodoro, il permesso per utilizzare il suolo pubblico nel Parco del mare dal 3 maggio al 3 novembre. Dopo il diniego, i gestori avevano fatto causa sia al Comune sia alla società di Giuliano Lanzetti, il proprietario del Bounty. Secondo i titolari di Rossopomodoro, l’amministrazione non avrebbe potuto negare loro l’autorizzazione per il dehor, dopo averla concessa al Bounty, visto che il pub si trova proprio lì a fianco.

I giudici del Tribunale amministrativo regionale hanno respinto il ricorso dando ragione al Comune. Ovvero: il Bounty ha diritto ad avere il dehor sul lungomare perché ha un ingresso diretto sul Parco del mare. Cosa che invece non ha Rossopomodoro. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tar, che ha stabilito che le spese legali siano compensate tra le parti. Ma è soltanto la prima battaglia, perché nel frattempo (come avevamo anticipato su queste pagine) i titolari di Rossopomodoro hanno impugnato anche il nuovo regolamento del Comune per i dehors nel Parco del mare. Regolamento con il quale Palazzo Garampi ha stabilito che soltanto i pubblici esercizi che hanno ingressi o uscite sul lungomare, abbiano il diritto a utilizzare il suolo pubblico del Parco del mare per i loro dehors. Una norma andata di traverso ai gestori di Rossopomodoro, che hanno deciso di far ricorso contro il regolamento. Ma intanto il Tar ha dato ragione al Comune e al Bounty per il contenzioso relativo al 2024.

ma.spa.