Parco del mare sempre più a misura di bambini. A Viserba nasceranno spazi per il gioco

Il parco del mare è sempre più a misura di bambini. E così, dopo la realizzazione delle 5 aree giochi nella porzione Sud ispirate all’immaginario di Gianni Rodari, proseguono ora i lavori per la realizzazione del parco giochi per bambini nel giardino pubblico ‘Maria Rosa Pellesi’ in via Dati a Viserba in prossimità del parco del mare Nord. I lavori della nuova area giochi inclusiva verranno completati entro il 15 dicembre e prevedono la realizzazione di uno spazio a tema marino, ricordando le origini di Viserba ‘Regina delle acque’. Il parco sarà caratterizzato da una piccola struttura con gioco d’acqua e fontanella, utilizzabile da tutti i bambini. L’area sarà attrezzata con tre altalene per bimbi di diverse età, di cui una a ‘nido’, per accogliere anche i bambini con difficoltà di deambulazione, una struttura ‘saltarello’, dove è possibile accedere anche in carrozzina con l’accompagnatore e una struttura inclusiva a barca con scivolo e arrampicata. La pavimentazione in gomma colorata consentirà il rispetto delle normative anticaduta. Verranno messi a dimora venti alberi intorno all’area giochi.

Fiore all’occhiello della progettazione delle aree a cielo aperto per bambini, è la ‘Foresta del mare’, area inclusiva nel tratto 1 del parco del mare che si sviluppa in diverse aree destinate al gioco in un’area verde in lieve pendenza da mare verso monte. Dal 24 al 28 novembre, il progetto e la sua realizzazione verranno esposti alla Biennale internazionale del paesaggio di Barcellona.