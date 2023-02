Parco del mare senza auto Limiti al traffico da aprile

L’amministrazione fa il punto. Il focus si concentra sulla nuova ztl per il Parco del mare nord, che riparte dall’8 aprile, per terminare la seconda domenica di settembre, nella zona turistica da Rivabella a Torre Pedrera. Telecamere accese ma niente multe nel periodo di prova, che potrebbe protrarsi oltre il mese minimo, arrivando all’estate. Le sanzioni potrebbero scattare solo dal mese di agosto. Ma l’ufficialità arriverà in corso d’opera.

"Per la stagione 2023 la ztl del Parco del Mare nord – ricorda l’amministrazione e – è in vigore tutti i giorni dal sabato 8 aprile, prima della Pasqua, fino alla seconda domenica di settembre". Le telecamere "saranno attivate per una fase di pre-esercizio, della durata ancora da definire, per poi procedere con l’accensione definitiva" e chi verrà beccato’ riceverà una semplice comunicazione amichevole. Tra le novità dell’estate, via libera a moto e ciclomotori sul lungomare Toscanelli, nel tratto tra via Palotta e viale XXV Marzo 1831. Consegna merci fino alle 23 (mezzi alimentari fino alle 18). I clienti degli hotel potranno superare i varchi, con autorizzazione rilasciata dall’albergo stesso. I commercianti in ztl potranno chiedere permessi per accedere alle proprie attività in qualsiasi ora.

Nel frattempo, stasera alle 20 chiude l’incrocio tra la Statale 16 e la Ss72, alias consolare per San Marino. Entra nel vivo la rivoluzione, ovvero il cantiere per la maxi rotatoria, dopo la rimozione del semaforo, uno dei buchi neri rimasti sull’Adriatica.

m.gra.