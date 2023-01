Parco del Mare sud, in arrivo altre dodici telecamere

Dodici nuove telecamere a presidio della sicurezza del Parco del Mare sud: parte in questi giorni l’installazione degli occhi elettronici tra piazzale Kennedy e piazzale Benedetto Croce, all’intersezione con via Pascoli. La fase di montaggio terminerà entro febbraio. Si tratta di impianti di ripresa di ultima generaizone – sottolinea Palazzo Garampi –, con visuale panoramica a 360 gradi, capaci quindi di garantire prestazioni più efficienti e più funzionali alla sorveglianza".

Gli impianti saranno posizionati negli ultimi due tratti del lungomare riqualificato: da piazzale Kennedy a piazza Marvelli e da piazza Marvelli a piazzale Benedetto Croce. Andranno a integrare le altre 19 telecamere già installate nel periodo natalizio sul lungomare Tintori e nel tratto 1 del Parco del Mare. Il programma di potenziamento della videosorveglianza prevede entro il 2024 il raddoppio degli occhi elettronici, che passeranno da 178 a 368, distribuiti in maniera capillare in tutta la città. "L’ampliamento della rete di controllo attraverso telecamere di contesto e varchi con lettura delle targhe – commenta l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli - permetterà di innalzare la qualità di un servizio indispensabile per l’attività di presidio condotto dalle forze dell’ordine e dalla polizia locale, nella prospettiva di prevenire e disincentivare fenomeni capaci di incidere sulla sicurezza urbana, sulla sicurezza pubblica e sulla sicurezza stradale. Questo grazie all’introduzione di un sistema basato sulle tecnologie più all’avanguardia e performanti".