Parco della cava Una giornata per ripulirlo

Si tratta di un vero è proprio invito rivolto ai cittadini di ogni età - a cui hanno già aderito alcune classi di studenti della scuola secondaria di primo grado “Aurelio Bertola” - quello che hanno fatto i volontari del gruppo Ci.Vi.Vo. ‘Lago della Cava’, per sabato in occasione della ‘Giornata Ecologica’. Un appuntamento importante che ogni anno viene organizzato per rendere il parco ancora più bello e accogliente.

Si tratta di un’iniziativa di sensibilizzazione ambientale, che i volontari del gruppo Ci.Vi.Vo., estendono a tutti i cittadini, con l’invito esplicito di prendersi cura di un pezzo della propria città.

L’appuntamento è per sabato a alle 8.30 al parcheggio del campo sportivo “Stella Sangiovanni” in via Fantoni.