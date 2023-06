Parco della pace Ecco il nuovo bando

L’amministrazione comunale annuncia ora che è stato predisposto il nuovo bando per l’apertura del bar al Parco della Pace con un progetto di rilevanza sociale, educativa ed occupazionale a favore delle persone con disabilità, ed in particolare rivolto agli adolescenti. Dopo mesi di iter burocratico, che ha visto andare deserti due bandi per la realizzazione del progetto proprio di riqualificazione del Bar al Parco della Pace, finalmente ora pare si aprano nuovi scenari. "Questo progetto – dice l’Assessore alle Politiche Socio-sanitarie Nicola Romeo (foto) – è stato da noi presentato in Ufficio di Piano, ottenendone l’approvazione con il riconoscimento di uno specifico finanziamento di 40mila euro. Purtroppo i due bandi andati deserti hanno evidenziato criticità nell’attuazione del progetto ma non hanno diminuito l’importanza sociale di un tale intervento". L’ assessore Romeo sottolinea: "L’amministrazione ha voluto procedere convocando nei mesi scorsi tutti gli Enti del Terzo Settore operanti nel territorio, chiedendo di lavorare in modo integrato per la riformulazione di un progetto che potesse essere realizzato nel rispetto dei tempi previsti dal piano di zona".

lu.pi.