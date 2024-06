"Parco della pace messo male. Serve più manutenzione"

Il Comitato Ventena (in foto) torna a parlare del Parco della Pace e della sua manutenzione: "Di fatto il parco è messo malissimo – spiega Mauro Pecci, presidente del comitato – anche perché da tre anni, a parte l’ordinaria manutenzione, non è più stato fatto nulla e ci sono un sacco di problemi tra cui la recinzione danneggiata, gli strumenti musicali come giochi per bambini che da tre anni aspettano di essere riparati, le piante all’interno del laghetto che vanno sistemate, le griglie di scolo che non sono più state ripulite e tanto altro ancora, ecc. Ci sono poi lavori che attendono da molti anni, come il rifacimento degli scarichi delle fogne nella zona a monte e le stradine in terra battuta che durante i temporali diventano dei laghetti e tanto altro già segnalato prontamente all’amministrazione. Ad oggi non è arrivata notizia di una seria presa di posizione per la sistemazione del parco".

Si chiede di investire risorse pubbliche in questa direzione: "Sono state investite risorse per eventi musicali e manifestazioni – continua Pecci – che invece avrebbero fatto assolutamente comodo per la manutenzione dello spazio verde più ampio di Cattolica frequentatissimo tra l’altro dalle famiglie e negli ultimi anni sempre più anche dai turisti". Una riflessione ad ampio raggio che riguarda il primo polmone verde della città, che rappresenta un luogo aggregativo per numerose famiglie. Il comitato ha sempre organizzato numerosi eventi ed incontri, ma proprio negli ultimi tempi attendeva segnali da Palazzo Mancini per una manutenzione ritenuta improrogabile. Nei prossimi mesi si attendono novità ed interventi in un’area ampia e molto ricca di servizi e dove di recente è stata aperta anche la Bottega del Parco con spazi e proposte per le realtà sociali del territorio comunale.