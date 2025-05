Parco della Resistenza invaso dai topi

Topi al parco della Resistenza nella zona dei laghetti. La reazione dei frequentatori del parco è immaginabile e le foto dei roditori che si ‘mettono in posa’ per lo smartphone di turno non mancano di certo. Sulla pagina social ‘Come vorremmo la nostra Riccione’ a lanciare l’allarme roditori al parco ci ha pensato una iscritta al gruppo, Sondra.

Il racconto dell’esperienza è chiara, come la quantità di topi fotografati mentre si cibano di quanto trovano. Il problema sarebbe proprio questo: il cibo che i roditori trovano in quantità. In municipio e negli uffici di Geat si sono accorti del problema da tempo, tanto da far partire la derattizzazione dell’area, non ancora conclusa. Ma dall’amministrazione fanno anche presente che c’è un espresso divieto a dare cibo alle anatre dei laghetti, proprio perché quel cibo attira i roditori. Non solo c’è il divieto, spiegano dal municipio, ma sono previste anche sanzioni per chi continua a dare cibo alle anatre, dunque ai topi, e su questo aspetto potrebbero arrivare servizi di controllo e multe per evitare il ripetersi del problema. Di certo nessuna derattizzazione funzionerà se ci saranno persone che continueranno a dare cibo alle anatre, nutrendo di fatto i topi, spiegano dal municipio.

a. ol.