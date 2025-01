Parco della Resistenza, un nuovo playground entro la primavera

Un nuovo playground al parco della Resistenza. Partiranno in settimana i lavori per riqualificare la piastra polivalente all’interno del parco. Il progetto dell’amministrazione prevede il ripristino della pavimentazione per far tornare l’area un punto di incontro, di gioco e di svago per tanti ragazzi. Prima verrà demolito l’attuale fondo, tolta la balaustra ed eliminato il muro perimetrale. In primavera, con il meteo clemente, i lavori saranno completati con posa della resina, la segnatura del campo da gioco e nuovi canestri da basket.