Parco eolico, il no dei pescatori

Contrari al progetto Agnes per la realizzazione di un parco eolico in Adriatico tra Ravenna e Rimini nord. La Cooperativa Lavoratori del Mare di Rimini ha presentato le sue osservazioni al progetto depositato al ministero per la Valutazione di Impatto Ambientale. Le maggiori preoccupazioni riguardano la navigazione e la pesca. La Cooperativa evidenzia che l’impianto Romagna 1 impedirà la libera circolazione verso le coste slovene e croate con maggiore inquinamento legato all’allungamento delle rotte e in contrasto ai trattati europei sulla libera circolazione. I pescatori infatti spiegano che per passare nell’area interdetta servirebbe una specifica autorizzazione.

L’impianto è anche motivo di grande preoccupazione per i naviganti che dovessero trovarsi in avaria o ad affrontare un meteo avverso. La Cooperativa contesta poi ad Agnes di essersi

avvicinata al progetto Rimini di Energia Wind 2020, nonostante la vasta area a disposizione, finendo per occupare di fatto tutto il fronte da Cervia a Cattolica. Rimarcando poi gli impatti su paesaggio e sicurezza.