Parco eolico, la Fera assicura: "In Valmarecchia l’impatto visivo dai centri abitati sarà nullo"

"L’impatto visivo delle pale eoliche sarà praticamente nullo dai centri abitati, e comunque minimo rispetto al contesto paesaggistico circostante". Lo assicura Fera, la società specializzata in fonti rinnovabili che ha proposto di realizzare l’impianto eolico di Badia del vento. Un impianto che, se verrà autorizzato, sarà nel territorio del comune toscano di Badia Tedalda, ma a pochissimi km da Casteldelci e altri comuni della Valmarecchia e delle Marche. Il 14 maggio era attesa la decisione sull’impianto: il progetto prevede 7 aerogeneratori alti 180 metri. Un progetto bocciato dalle Regioni Emilia Romagna (durissima a riguardo la lettera del presidente Michele de Pascale al collega Eugenio Giani) e Marche, dalle Province di Rimini e Forlì Cesena, dai vari comuni confinanti, così come da comitati cittadini e tante associazioni, tra le quali Wwf e Italia nostra. Dalla conferenza dei servizi riunita (per l’ennesima volta) il 14 maggio per decidere su Badia del vento è arrivata la fumata nera. Si è preso tempo, visto il gelo tra i presidenti di Emilia Romagna e Toscana. Ma è nota la posizione della Toscana, che vorrebbe autorizzare il progetto di Badia del vento, mentre ha bocciato l’impianto ‘gemello’ di Frassineto. Su Badia del vento sono girate diverse foto – mandate da comitati e politici – dell’impatto visivo che avranno le pale sulla Valmarecchia. Ma Fera assicura che non sarà così. "Gli aerogeneratori non saranno visibili nei termini della simulazione pubblicata. Abbiamo prodotto oltre 80 foto-inserimenti da punti sensibili, inclusi centri abitati, beni tutelati, strade ad alto traffico e altre località rilevanti anche nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Tutti gli elaborati ufficiali attestano un impatto visivo pressoché nullo dai centri abitati e comunque minimo rispetto al contesto paesaggistico circostante". Questa la posizione di Fera, in attesa che si decida su Badia del vento.