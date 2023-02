Parco eolico, un impianto nato già vecchio

Grazie Carlino per la risposta sull’impianto eolico dei giorni scorsi. Andiamo per titoli: impatto ambientale, impronta ecologica, consumo carburanti e dispersione di Co2 dalla sua costruzione, nel trasporto enormi turbine per

mare e per terra e nelle traforazioni del mare e del territorio per i km di

condutture verso la centrale di Terna a Coriano. Sapete quanti anni occorrerebbero per costruirlo e poi dismetterlo poiché obsoleto? Si rincorrono

emergenza, urgenza, lavoro, guerra, bollette e le solite parole abusate. Così

come ora si sta facendo sulle auto elettriche, tutto era già previsto dalle Nazioni Unite e l’Agenda 2030 dai primi del 2000. Parliamo dei 17 obiettivi

ai quali si sarebbero dovute attenere le azioni degli Stati da allora fino al 2030: target definiti su eguaglianza sociale, risorse economiche e

ambientali. Purtroppo è invece un disastro. E allora anziché rimboccarci le maniche, seppure in ritardo, per impegnarci a trovare alternative innovative, non inquinanti eo invasive, ecco

il vittimismo che evoca tutti i danni possibili e impossibili, soprattutto economici, la concorrenza degli altri paesi e la dipendenza dal litio per le

batterie, quando la ricerca sta già avanzando su alternative

quali il sale e la sabbia, l’accumulo di biossido di carbonio e l’idrogeno green.

Sarebbe bastato la politica e il mondo economico italiano lo capissero e lo volessero con la ricerca, mettendo in atto buone pratiche per colpire i target

dell’Agenda 2030. Mentre hanno ignorato i tempi dati per la transizione ecologica e riconvertire produzione e consumi a favore di clima, ambiente e mare e tutto il resto. Politica e Confindustria dovrebbero saper adeguarsi e, come ha detto il presidente Mattarella, guardare all’oggi con gli occhi dei giovani, come fosse già il domani.

Manuela Fabbri

presidente Aps

Basta Plastica in Mare