Parco giochi e bungalow: rinascono Le Conchiglie

Se non fosse per il grande cartello attaccato alla ringhiera, che annuncia l’apertura a giugno, verrebbe difficile pensare che in estate l’hotel Le Conchiglie sarà pieno di genitori e bambini. "Lo so, me lo hanno detto in diversi ed è per questo che ho fatto mettere il cartello", sorride Andrea Falzaresi, il titolare di Club family hotel con oltre una dozzina di strutture tra Cesenatico e Riccione. L’hotel Le Conchiglie – comprato all’asta – diventerà un fiore all’occhiello del gruppo. Siamo entrati all’interno della struttura in ristrutturazione guidati dall’architetto Massimo Chiarabini che ne ha curato il progetto di riqualificazione. Nella grande piazza davanti all’edificio comparirà un lungo filare di palme, mentre ha ormai preso forma la piscina che diventerà un’attrazione "con tanto di acquascivolo", sottolinea Falzaresi. Lo specchio d’acqua si affaccia su quello che sarà il ristorante dell’hotel, al piano terra. Sul lato sud del grande spazio che si apre davanti al corpo principale della struttura troveranno posto bar, aree relax, giochi per bambini e tanto altro.

Ma è dentro che si rimane sorpresi. Almeno un centinaio di operai al lavoro. Sembra un formicaio in cui ognuno sa cosa fare e non potrebbe essere diversamente perché tra meno di due mesi e mezzo l’hotel aprirà ai primi clienti. Dal piano terra siamo scesi nelle viscere de Le Conchiglie arrivando alla grande sala dove si trovava il centro congressi. Uno spazio di oltre 600 metri quadri, alto svariati metri, che prende luce dal lucernaio in superficie. Quando gli operai sono arrivati qui per la prima volta, oltre dieci anni di incuria avevano trasformato il centro congressi in una grande piscina alta sei metri. Da giugno, spiega l’architetto Chiarabini, qui si troverà un gigantesco parco giochi per bambini con tanto di pista per le auto e castelli gonfiabili. Salendo ai piani superiori è un brulicare di operai. Al quarto e ultimo piano, nelle stanze si montano i pavimenti e i rivestimenti. Qui ogni stanza ha un ampio terrazzo privato da cui si può vedere il mare. Negli ultimi giorni sono arrivati gli infissi e dalla prossima settimana saranno montati. Il cantiere è pensato per ‘scendere’ progressivamente terminando piano dopo piano completando le 92 camere, mentre per la zona della cucina e della sala nelle prossime settimane si passerà agli impianti e agli allacci. Nel parco retrostante tutto è rimandato al 2026, ma una cosa è certa: non verranno costruiti appartamenti, "ma 60 bungalow immersi nel verde tra i pini".

Andrea Oliva