Paura al parco giochi di Rimini, si stacca luce a led: mamma e figlio feriti nella miniera del West

Rimini, 18 settembre 2023 – Paura al parco divertimenti Fiabilandia a Miramare. Una donna di 41 anni e il figlio di 7, entrambi residenti in provincia di Ancona, sono finiti al pronto soccorso dopo essere stati colpiti da una luce a led che si è staccata dal rivestimento di un tunnel all’interno del quale passano i binari della ‘Miniera d’oro del West’, una delle attrazioni del parco. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. La mamma e il piccolo, rimasti comunque coscienti per tutto il tempo, sono stati visitati sul posto dal personale sanitario e in seguito accompagnati in ospedale per una visita più approfondita. Stando a quanto emerso, le ferite causate loro dall’incidente non sarebbero di grave entità. La mamma, in particolar modo, sarebbe stata colpita in fronte.

A Fiabilandia sono intervenuti anche i vigili del fuoco, gli ispettori dell’Ausl Romagna e gli agenti della polizia di Stato. Non sono emersi elementi di pericolosità, malfunzionamenti o difetti della giostra, che per questo motivo non è stata sequestrata e potrà tornare in funzione. L’incidente si sarebbe verificato all’interno dell’area che ospita un’attrazione che riproduce una miniera d’oro del vecchio West. Un tracciato composto da curve, salite e discese con i carrelli che viaggiano lungo i binari. Il bambino e la mamma, stando a una prima ricostruzione, si sarebbero trovati su un carrello all’interno del tunnel in legno, quando una luce a led si sarebbe staccata dal supporto metallico, forse a causa delle vibrazioni, cadendo loro addosso. Non si sarebbe trattato, dunque, di un malfunzionamento meccanico o di un guasto dell’attrazione.

A inizio giugno il parco di Fiabilandia era già stato teatro di un altro incidente, che aveva fatto scattare una querela da parte dei genitori di un bambino riminese di tre anni, che aveva riportato una frattura scomposta del femore sinistro e una prognosi di 45 giorni. In quel caso i fatti, secondo quanto riportato dalla donna nella denuncia, si erano svolti all’interno del teatro del parco divertimenti, dove nel pomeriggio sarebbe dovuto andare in scena lo spettacolo "Biancaneve e i sette nani". Il bimbo avrebbe iniziato a saltellare sul palco quando a un tratto - da dietro il sipario ancora chiuso in attesa dell’ingresso in scena degli artisti - sarebbe caduto un grosso specchio di scena che era stato appoggiato in quel punto, forse a causa delle vibrazioni prodotte dai bimbi che si trovavano sul palco. Il bambino non avrebbe potuto evitare l’impatto, rimanendo schiacciato sotto l’oggetto.