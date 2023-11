Pari opportunità, 156mila euro in arrivo

Le diseguaglianze di genere trovano la loro conferma più esplicita nel gap salariale e occupazionale tra uomini e donne. Il finanziamento di 42 nuovi progetti (per un totale di 1,5 milioni di euro) per favorire l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro e rafforzare le reti di welfare aziendale pone ancora l’Emilia Romagna tra le regioni virtuose nell’approccio alle diseguaglianze economiche. In provincia di Rimini ricadranno fondi per un totale di 158mila euro. "Un passo in controtendenza questo - commenta Emma Petitti, presidente dell’Assemblea della Regione Emilia-Romagna - per un mercato del lavoro in sofferenza. C’è ancora molto da fare per ridurre il “gender Pay gap”".