Parigi combatte con Venturi e i legni, Lepri pasticcione

Vitali 6. E’ quasi sorpreso dal tiro di Iaccarino perché sin lì gli umbri dalle sue parti non lo aveva mai visti. E ha sicuramente poche colpe.

Megelaitis 6. Ritorna in fascia da subito e la partenza è di quelle di chi ha voglia di stare, una volta tanto, nella metà campo avversaria. Ma il meglio, poi, lo da quando torna a regime sulle linea difensiva.

Bellodi 6,5. La sua gara dura un tempo, costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio. E sin lì non sbaglia praticamente nulla. (46’ pt Cinquegrano 5,5. Se la sua concentrazione non è sempre ai livelli massimi, allora gli avvesari vanno a nozze e il Rimini rischia grosso).

De Vitis 6,5. La difesa regge bene anche senza guida nel primo tempo quando il Gubbio non dà segni di vita. La sua guida serve nella ripresa e lui non si tira indietro. (33’ st Gagliano 5. Troppo poco nei suoi dieci minuti abbondanti per essere ricordato).

Lepri 5,5. Molto meglio in attacco che in difesa e questo non è esattamente un complimento. Leggero in troppe occasioni, forse anche per la troppa voglia di fare.

Longobardi 6. Il suo lo fa sempre, ma forse contro avversari non proprio eccelsi qualcosa di più avrebbe potuto osare su quella corsia.

Lombardi 6. Si propone con insistenza anche se non sempre con risultati che saltano all’occhio. (1’ st Conti 6. E’ utile perché dona quel dinamismo in mezzo al campo che fino a quel momento aveva fatto un po’ difetto ai compagni).

Langella 5,5. Quando non c’è la sua assenza si avverte, quando c’è si ha, ultimamente spesso, la sensazione che a volte il suo compitino ben svolto in fase di costruzione non sia sufficiente.

Fiorini 5,5. Ci mette tutto quello che ha e dentro al pentolone poi ci finiscono anche una buona dose di imprecisioni. (23’ st Malagrida 6. Da lui ci si aspetta sempre che possa spaccare la partita. Ci prova in una fase della gara nella quale di preordinato ormai c’è poco o nulla).

Parigi 6. Oggettivamente ci ha provato un po’ in tutti i modi a fare male al Gubbio. Ma in alcune occasioni avrebbe potuto fare meglio, esaltando meno le doti di Venturi.

Leonardi 5,5. Non si risparmia, ma il tanto lavoro poi nel concreto si riduce a poco. Una sola occasione nel primo tempo e nemmeno troppo pericolosa. (1’ st Cioffi 6,5. Non sarà un bomber, ma di certo è un vero pericolo per i difensori avversari).