Parità di genere e sport inclusivo

Parità di genere nello sport, per creare ambienti sportivi sicuri e inclusivi. Per approfondire questo aspetto si svolgerà il convegno ‘Prevenzione degli abusi e violenza nello sport’, sabato dalle 10 alle 12 al palazzo del Turismo di Riccione, organizzato dalla Polisportiva comunale. L’ingresso è gratuito. Al centro del dibattito di sabato si tratterà la figura del Safeguarder e il suo ruolo nello sport, con un’analisi approfondita delle linee guida emanate dall’Osservatorio permanente del Coni per le politiche di safe guarding. Sarà l’occasione per addetti ai lavori, dirigenti sportivi e appassionati per approfondire il tema della protezione degli atleti.