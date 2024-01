Parità di genere, il valore: "Aziende più performanti"

Il 22 per cento delle circa 34mila imprese attive nel riminese sono guidate da una donna, ovvero circa 7.600 imprese femminili attive nel territorio al 30 settembre scorso. Sono una ventina, invece, le aziende che hanno ottenuto la certificazione di parità di genere. Lo spiegano i dati dell’Ufficio Informazione economica della Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, elaborati su fonti Infocamere e Accredia. Un’istantanea del tasso di femminilizzazione che pone Rimini in linea con la media regionale (22,2%) e che restituisce valori sostanzialmente non in crescita dal 2022 (21,9%). Lontana sul piano economico, oltre che su quello sociale, l’agognata parità di genere. Ma la scelta compiuta dalle imprese riminesi per dotarsi della certificazione è un segnale. Meglio conosciuta col nome di "Certificazione parità di genere", viene rilasciata da un organismo accreditato e consente all’azienda esoneri dal versamento dei contributi previdenziali, facilitando inoltre l’accesso a bandi europei. Certificarsi significa garantire opportunità di crescita per le donne in azienda e garantire parità salariale a parità di mansioni. Necessario per l’azienda implementare politiche di gestione delle differenze di genere e offrire tutela della maternità. Fra le circa 20 aziende certificate sul territorio, spuntano imprese come la Vega Carburanti, Prime cleaning, il gruppo Maggioli, la Geat e l’impresa edile Mattei. Un "segnale", ma per ottenere la parità di genere serve garantire servizi sociali che consentano l’emancipazione delle donne. A spiegarlo è Chiara Bellini vice sindaca con delega alle politiche di genere: "La realtà riminese da questo punto di vista non è negativa, ma bisogna ancora crescere, i dati della Camera di Commercio sono lo specchio di una cultura che deve attecchire. Il tema della parità di genere mostra ancora delle reticenze", sottolinea la Bellini. "Servono importanti servizi, come gli asili, che consentono più autonomia alla donna che vuole fare impresa o perseguire una carriera. Purtroppo, quando ci sono dei concorsi nei ruoli apicali nel settore pubblico, o posizioni che si aprono nelle aziende, le donne non si candidano perché certi ruoli richiedono una dedizione di tempo che le donne non possono permettersi, perché accettandoli non avrebbero tempo da dedicare ai figli. Come amministrazione – conclude la Bellini – dobbiamo sempre di più puntare sui servizi per agevolare e concretizzare una parità di sostanza".

Andrea G. Cammarata