Parità di genere pronto il tavolo

Un tavolo per la parità di genere. Ad averlo istituito è la giunta comunale sulla scia della grande partecipazione che si è vista alla recente camminata contro la violenza sulle donne del 25 novembre scorso. L’idea di sindaco e assessori è quella di implementare e divulgare, attraverso gli strumenti della coprogettazione tra pubblico e privato, azioni di informazione, formazione, studio, ricerca, documentazione, le azioni di sensibilizzazione e prevenzione sui temi delle pari opportunità e della parità di genere. "Tutte e tutti insieme, come ha dimostrato la grande partecipazione alla camminata del 25 novembre scorso – spiega la vicesindaca Chiara Bellini - possiamo creare un cambiamento nella società e fare la differenza, ma a condizione di creare i presupposti per una forte condivisione degli obiettivi".