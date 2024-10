Parità di genere, uomini in marcia. L’iniziativa arriva oggi in Senato

La ’Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne’ arriva in Senato. Oggi alle 13 a Roma, nella sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama e in diretta su webtv.senato.it, si terrà la conferenza ’La violenza di genere colpisce le donne, ma è un problema degli uomini: cambiare si può’. La Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne è la prima iniziativa svoltasi in Italia in cui sono gli uomini a scendere in campo per manifestare ed è giunta nel 2024 alla terza edizione a Rimini.

Nel corso della presentazione interverranno Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle; Francesco Boccia, senatore e capogruppo Partito Democratico al Senato della Repubblica; Marco Croatti, senatore del Movimento 5 Stelle, promotore dell’iniziativa; Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna; Roberta Calderisi, avvocata, presidente Centro antiviolenza Rompi il silenzio; Donato Piegari, psicologo dell’associazione Direuomo Rimini; Claudio Gasparotto coreografo e danzatore, fondatore di Movimento Centrale; Dorin Mihai, videomaker; Franco Mongiusti e Angela Piegari dell’associazione culturale Cambia-Menti. La Camminata degli uomini si presenta come un invito rivolto a tutti gli uomini a prendere posizione in prima persona contro ogni forma di disparità tra uomo e donna, e contro ogni espressione di discriminazione e violenza di genere.