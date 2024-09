Parla la ragazza violentata dallo zio : "Ha devastato me e i miei genitori. Ma ho reagito a tutto quel dolore. E a ottobre entrerò nella polizia"

Quello che ha subito "è un trauma. Un peso da cui non potrò liberarmi mai. Ma io combatto. E cerco di vivere la mia vita...". Ha 19 anni, ma ne dimostra molti di più. Per il coraggio. Per la lucidità con cui, anche in aula, ha ripercorso il suo incubo. Lei è la ragazza riminese che nel 2015, a soli 10 anni, ha subito violenze sessuali dallo zio. Per due volte lui l’ha toccata e baciata nelle parti intime. L’uomo, oggi 59enne, è stato condannato a 5 anni e mezzo per violenza sessuale aggravata: la sentenza è arrivata pochi giorni fa. L’indagine è scattata nel 2021: fino a quel momento la famiglia della ragazza, pur rompendo i rapporti con lo zio (marito della sorella del padre) dopo quanto era accaduto, non lo aveva denunciato. Poi tre anni fa la ragazza ha avuto una profonda crisi. È dovuto intervenire il 118, chiamato dai genitori, e dopo i primi soccorsi lei ha raccontato tutto a uno psichiatra. Da lì la denuncia, le indagini della squadra mobile di Rimini, il processo (la ragazza era assistita dall’avvocato Mara Calboli), la condanna dell’uomo.

Partiamo da quel giorno di febbraio del 2021 in cui hai avuto una crisi…

"Mi ero chiusa in camera. Non volevo più parlare con nessuno. Il dolore che mi portavo dentro da anni era lì che premeva, che voleva uscire... Mi hanno fatto parlare con il dottor Carlo Cottone (neuropsichiatra): gli ho raccontato tutto, senza filtri. Lui mi ha aiutato tantissimo ad affrontare il trauma".

Quando è stata la prima volta in cui hai rivelato gli abusi subiti i tuoi familiari?

"Nel 2015, appena sono accaduti. Ero una bambina, ma avevo capito che quei comportamenti non erano normali. I miei genitori mi hanno creduto subito, hanno chiesto spiegazioni a mio zio e lui ha negato tutto. Mia mamma e mio papà hanno rotto i rapporti con lui. All’epoca non hanno fatto denuncia per tutelarmi ed evitarmi l’inferno che ho dovuto affrontare poi, quando sono iniziate le indagini".

I parenti di tuo padre hanno pensato che avessi frainteso o ingigantito i gesti dello zio?

"Loro hanno sminuito e si sono preoccupati di mettere tutto a tacere. Questo ha provocato altro dolore alla mia famiglia. Non siamo più andati a pranzi, cene, feste di Natale: c’era sempre il rischio di incontrare mio zio. Non sono andata nemmeno al funerale di mio nonno...".

Chi invece ti ha creduto e sostenuto da subito?

"Mia madre è stata una guerriera, abbiamo lottato insieme. Il dottor Cottone e gli altri psicologi dell’Ausl. E i poliziotti. So che che si sono impegnati al massimo nelle indagini e mi sono stati vicino, anche umanamente. Sono stati formidabili. Questo mi ha fatto coraggio quando sono andata in tribunale a deporre, in audizione protetta. Era la mia parola contro quella di mio zio, ma alla fine la giustizia ha prevalso e lo devo anche ai poliziotti".

Per questo hai deciso di entrare nella polizia?

"Quando ero più piccola pensavo di fare il medico. Poi quello che ho passato mi ha spinto a cercare la mia strada in polizia. A ottobre farò il concorso, sto già studiando. Vorrei fare anche l’università, scegliendo una laurea che possa aiutarmi in polizia: giurisprudenza o scienze politiche. Vedremo".

Il questore di Rimini vuole incontrarti. Accetterai?

"A me farebbe tanto piacere. Le parlerei dei miei progetti".

Com’è la tua vita oggi?

"Sono una ragazza che ha dovuto affrontare qualcosa che non dovrebbe mai accadere a nessuno. Cerco di vivere la mia vita, ma il dolore c’è e non se ne andrà mai, anche per tutte le conseguenze che questa storia ha causato alla mia famiglia".

Quello che hai subito ha influito sulla tua vita sentimentale?

"No. I miei coetanei per me non rappresentano una minaccia. Ma quando vedo uomini maturi stare insieme a donne molto più giovani, o mi accorgo di certi loro sguardi alle ragazzine, rabbrividisco".