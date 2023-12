"Parlerò ai riccionesi attraverso la mia musica"

È uscito una settimana fa, ma Sbagliato, nuovo singolo di Giovanni Cricca, viaggia già a gonfie vele. Il giovane cantautore riccionese, che con la sua partecipazione alla ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi ha conquistato il pubblico italiano, domani alle 16, in piazzale Ceccarini a Riccione, sarà protagonista del Concerto di Natale. L’esclusivo evento, dedicato alla cittadina rivierasca, tra musica e parole, rinnoverà il dialogo tra l’artista e la sindaca Daniela Angelini. Prevista la presenza del vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, che porterà a ospiti e residenti gli auguri di Natale.

Cosa racconta il suo nuovo brano e che messaggio lancia?

"Il brano autobiografico (Columbia Records/Sony Music Italy) parla di una relazione a distanza e delle mille difficoltà che ci stanno dietro, le incomprensioni, i fraintendimenti, lo schermo del cellulare che fa un po’ da filtro alle emozioni. Soprattutto tra ragazzi, in particolare quando ci si trova a confrontarsi con qualcuno che appare o si dimostra più forte dell’altro si fa fatica, per cui questa persona rischia di sentirsi sbagliata. Il messaggio è questo: può succedere di sbagliare, ma non bisogna mai sentirsi persone sbagliate".

Il disco è accompagnato da un videoclip?

"In Sbagliato c’è una citazione che si rifà all’iconica canzone Pop Porno del duo Il Genio, per cui il videoclip riprende quest’ambientazione col tavolo da biliardo, luci soffuse e il cameo di Gianluca De Rubertis de Il Genio. A girarlo è stato Matteo Croci del team Sony".

Non a caso...

"Ho da poco firmato un nuovo contratto con Sony Columbia, che apre un nuovo capitolo".

Domani farà uno speciale regalo ai fan?

"Con un’offerta libera a partire da 5 euro, sarà possibile avere un mio cd/ep a tiratura limitata (a cura di Materiali Musicali) disponibile solo in questa giornata. È un regalo che faccio ai fan, perché per stamparlo ho vinto un bando della Regione Emilia-Romagna. L’intero ricavato sarà devoluto a Fondazione Cetacea di Riccione che con l’ausilio di diversi volontari opera per l’ambiente, dal recupero delle tartarughe ferite, curate nel loro ospedale, alla raccolta della plastica. Ho visitato più volte la sede con la scuola, e l’altro ieri ci sono tornato".

Un sostegno all’ambiente?

"Non a caso il disco, che contiene sei brani, s’intitola Cuore verde, come l’emoticon che mi caratterizza sui social. Contiene tracce del concerto di Albe in controluce tenuto in spiaggia a Riccione, quindi la canzone Se mi guardi così sarà l’originale di quel mattino. Ci saranno poi versioni live, un pezzo del Natale del concerto di tre anni fa, altri live e l’inedito Esplosione, che sarà solo in questo cd, non su piattaforme. Sono inclusi Quando ho incontrato te e Il tuo mondo".

Se mi guardi così, intanto, spopola.

"Quel singolo scritto con Cristian Bonato, Francesco Picciano e Massimiliano Corona, che si sono poi occupati della produzione con Federico Mecozzi, conta oltre 2,6 milioni di stream".

Che le resta di Amici?

"Tante cose, soprattutto un insegnamento: l’essere se stessi, parlare con chi ascolta con piacere e non con chi ha le orecchie tappate".

Nives Concolino