Parma e Petitti alla giornata del dono. Centrodestra infuriato: "Par condicio violata"

S’infuoca la campagna elettorale per le regionali (si voterà il 17 e 18 novembre) e ad alzare la voce questa volta è il centrodestra di San Giovanni e quello provinciale, che all’unisono attaccano il Pd di San Giovanni per la presenza di Alice Parma ed Emma Petitti, candidate Pd alle regionali, domenica scorsa alla Festa del Dono: festa legata al mondo del volontariato e della solidarietà, in piazza nel borgo marignanese.

"Il Partito Democratico continua a mascherare gli incontri politici in incontri istituzionali per ottenere una vetrina in più per i propri candidati – scrivono i 4 consiglieri comunali della lista "San Giovanni Viva" (Elisa Bordoni, Claudia Montanari, Claudio Luchetti e Denis Di Paoli) e il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Flavio Mauro – riteniamo che questo sia un atteggiamento inammissibile volto a sponsorizzare le candidature del centrosinistra alle prossime elezioni regionali. Chiediamo a quale titolo la candidata del Partito Democratico, Alice Parma, abbia partecipato, insieme alla collega Emma Petitti, anch’essa candidata, all’evento organizzato a San Giovanni in Marignano relativo alla Giornata del Dono? A nostro parere la loro era un’immotivata presenza sul palco, e così non hanno rispettato le norme sulla par condicio elettorale. Ci auguriamo di non essere costretti a rivedere comportamenti analoghi da parte del Pd. L’evento della Giornata del Dono è ammirevole ma è stato trasformato in un evento di partito, ci meravigliamo che non sia stato invitato anche il candidato alla presidenza della regione De Pascale per presentare il suo programma elettorale per la Valconca".

Nei prossimi giorni la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali entrerà ancor più nel vivo, e di certo non mancheranno altre polemiche ed altre occasioni di confronto tra gli schieramenti politici in corsa nell’agone elettorale.

Luca Pizzagalli