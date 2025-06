Parma vs San Marino: Sfida Cruciale per il Tricolore 2025 nel Baseball

È una grande classica degli ultimi anni ed è stata, soprattutto, la finale scudetto del 2024. Quello tra Parma e San Marino è un vero e proprio scontro tra le pretendenti più credibili al tricolore anche nel 2025, non fosse altro che per una classifica che al momento racconta dei ducali al primo posto (15 vinte e 3 perse) e dei titani al secondo (12-5). Celli e compagni andranno stasera a far visita ai Campioni d’Italia al "Nino Cavalli", con partita che inizierà puntuale alle 20.30.

Domani gara2 a campi invertiti, col playball allo stadio di Serravalle in programma per le 20. "Sono gare che valgono tanto e scenderemo in campo sempre per vincere – dice il manager sammarinese, Doriano Bindi -. In ogni caso, l’importante è arrivare tra le prime quattro, posizione che ci consentirebbe di affrontare una delle seconde negli ottavi playoff. Ora però concentriamoci sul presente e sul fare bene in ogni partita. Con Grosseto la squadra ha giocato egregiamente e ha ottenuto due vittorie importanti e larghe. Bene in battuta, soprattutto. Ora speriamo di continuare così".

Stasera grande sfida sul monte di lancio tra il cubano Erly Casanova (5-2, 2.98), punta di diamante del reparto stranieri di Parma, e il venezuelano Jesus Lage (6-2, 2.45), sempre molto solido in questa prima parte di stagione nel suo ruolo di partente di gara1 per San Marino.

Domani, sul Titano, il lanciatore iniziale di Parma sarà Matteo Bocchi (5-0, 1.56), mentre per San Marino salirà sul monte Angelo Palumbo (3-0, 4.30).

Nel girone d’andata i ducali si sono aggiudicati per 9-3 la gara dell’italiano, mentre quella dello straniero è finita 2-1 per i titani. "Parma è una squadra eccellente, lo sappiamo – prosegue Bindi -. Sono forti in battuta e sul monte di lancio. Dovremo giocare al nostro meglio per vincere: battere al momento giusto e saper cogliere l’attimo su eventuali errori di ottimi lanciatori come Casanova e Bocchi. Bisogna essere bravi ad aspettare il lancio giusto per colpire".

In campo, per San Marino, Proctor a ricevere e diamante composto da Helder, Angulo, Marlin e Di Fabio. Esterni Pieternella, Celli e Batista.

l. z.