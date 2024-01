Parole e musica con Fabrizio Gifuni

Fabrizio Gifuni torna a Ricicione per rendere omaggio a Giorgio Caproni. Questo pomeriggio (sipario alle 17) alla sala Granturismo in piazzale Ceccarini, Gifuni accompagnerà il pubblico alla scoperta della poesia leggera e profondissima di Giorgio Caproni. Con Fatalità della rima si entrerà nel mondo dell’autore: l’amore, i rapporti familiari, le città da Genova a Livorno e Roma, il mistero dell’esistenza. Con intelligenza e ironia, doti ben note allo stesso Caproni, si partirà in un viaggio poetico e musicale fino al momento del suo cerimonioso congedo. Un’incursione nella selva acuta dei suoi pensieri, nelle segrete gallerie dell’anima di uno dei più grandi poeti del Novecento.