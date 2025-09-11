Parroco truffato per 100mila euro, condannati 2 imprenditori

Rimini, 11 settembre 2025 – Non si erano fatti scrupoli nel fare leva sullo spirito caritatevole e generoso dell’uomo del Signore, spacciandosi per persone povere e bisognose di aiuto, ma solamente con il secondo fine di spillare a un ex parroco riminese quanto più denaro egli si convincesse a consegnare loro. È questa l’accusa rivolta nei confronti di due imprenditori riminesi di 50 e 58 anni finiti a processo per le accuse di circonvenzione di incapace e truffa nei confronti appunto di un ex parroco, oggi in pensione, di 82 anni e difeso dall’avvocato Maurizio Ghinelli. Accuse per cui infine i due imputati sono stati condannati a 5 anni e due mesi per il 50enne, difeso dall’avvocato Patimo, e a 4 anni e 6 mesi per il co-imputato 58enne, difeso da Viviana Pellegrini.

Le condanne giungono al termine di un procedimento in cui la pubblica accusa è stata rappresentata dal vice procuratore onorario Leonardo Berardi e dove è stata ricostruita appunto la vicenda secondo cui gli imputati si sarebbero approfittati del buon cuore dell’ex sacerdote, affetto anche da una patologia psichica, per intascarsi una somma complessiva di oltre 100mila euro in un periodo di una decina di anni. Proprio approfittando delle condizioni dell’82enne, i due imprenditori riminesi avrebbero avanzato le prime richieste di aiuto al sacerdote già nel 2012.

Secondo le accuse, gli imputati chiedevano al prete somme per riuscire a pagare bollette, mutui e altre spese urgenti. E lui, mosso da spirito caritatevole, non aveva mai esitato a dar loro il denaro. Soldi che il prete prelevava dal suo conto personale e poi consegnava ai due truffatori in contanti e anche attraverso dei bonifici.

A un certo punto, i due imputati avrebbero convinto addirittura il sacerdote a firmare loro degli assegni. Proprio dopo i primi assegni staccati alcuni parenti del parroco si sono però accorti della truffa e si sono rivolti all’avvocato Maurizio Ghinelli, che ha provveduto così a denunciare i due riminesi, accusati di circonvenzione di incapace e truffa. Le indagini, coordinate dalla procura e scattate nel 2022, avevano consentito di ricostruire buona parte della vicenda. Solo negli ultimi mesi, dall’inizio dell’estate, il sacerdote aveva già firmato otto assegni, subito bloccati in seguito alla denuncia, per importi che andavano dai tremila ai seimila euro. Gli inquirenti avevano quindi perquisito le abitazioni degli indagati, in cerca di assegni e altri indizi utili. Secondo gli accertamenti svolti e sulla base della denuncia presentata dall’avvocato Ghinelli, i due sarebbero riusciti a spillare appunto in questi dieci anni oltre 100mila euro. Una condotta che ora è valsa ai due una condanna complessiva a oltre nove anni di reclusione (il 58enne risulta tuttora ristretto per altro reato).