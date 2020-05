Riccione (Rimini), 19 maggio 2020 - Orologio alla mano, dopo il lungo lockdown, a mezzanotte e un minuto ha fatto la prima acconciatura a una cliente, battendo sui tempi gli altri colleghi. Proprio così, spinta da un grande entusiasmo e un’infinita voglia di ricominciare a lavorare Eveline Tomassoni, titolare dell’Hair Studio 96 in viale San Martino, a Riccione, non ha inteso aspettare le 8 di mattina e tanto meno osservare il giorno di chiusura del settore, che da sempre è il lunedì. Già prima che scoccassero le 24 di domenica, come aveva promesso, ha accolto con un gran sorriso e cordialità Katiuscia Villella, titolare del Griffe Shop, anche lei tornata a lavorare ieri mattina.

Pettine e spazzola in mano la Tomassoni ha fatto la prima piega e un trattamento di bellezza ristrutturante per la cute. In altri tempi le due imprenditrici si sarebbero abbracciate e baciate, ma questa volta hanno dovuto attenersi al severo protocollo ministeriale che impone la mascherina al cliente, ma anche all’acconciatrice, bardata pure con apposita visiera protettiva e guanti. Ma per intuire la gioia del ricominciare a vivere la normalità, bastava guardarle negli occhi, che ancora hanno impresse le immagini dei giorni più critici del coronavirus.

"Finalmente ci siamo – esclama esultando Eveline – E’ una bella emozione, dopo tante settimane di chiusura è come riaprire un nuovo negozio. Procediamo con le prenotazioni scaglionate, il primo giorno di attività è stato pieno, abbiamo lavorato in due, accontentando così una dozzina di clienti in tutto. Siamo andate avanti dalle 8 di mattina fino alle 20, concedendoci solo una breve pausa per il pranzo". "Sono amica di Eveline da trent’anni e da lei sarei venuta in qualunque momento per avere un’ora di benessere – commenta la Villella – L’anno scorso ho comprato un negozio di abbigliamento e accessori qui vicino a lei, quindi ieri è stato il giorno della grande riapertura per tutti. Ripartiamo in ordine, tutti a posto, anche perché la gente ha voglia di trovarci con un bel sorriso, cariche e ben sistemate, come richiesto a un consulente di moda. Ecco perché anche per me tornare in un salone dopo due mesi e mezzo mi ha emozionato".

Racconta ancora: "Stare a casa in quarantena è stato davvero duro, anche perché io ho comprato i muri dell’attività appena un anno fa per cui ho fatto un grosso investimento, per poi essere costretta a chiudere. Dal 4 maggio, quando ci è stato consentito muoverci, abbiamo effettuato delle consegne a domicilio, arrivando fino a Bologna, e ho pure cercato di non lasciare mai solo il cliente, dispensando consigli".