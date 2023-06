Parrucchiere per il salone ’Piacere e piacersi’

Un salone di Cattolica sta cercando un collaboratore da adibire all’attività di parrucchiere. Si richiede almeno un anno di esperienza nella medesima mansione e, possibilmente, anche esperienza nella tecnica di ricostruzione delle unghie. L’orario di lavoro è a tempo pieno spezzato (dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19). Il contratto è a tempo determinato, d metà giugno fino al 15 settembre, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Non c’è disponibilità di alloggio. L’annuncio, come da leggi vigenti, è rivolto a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006) e pubblicato dal Centro per l’impiego di Riccione nella sezione ‘Offerte di lavoro stagionale’ del portale ‘Lavoro per te’. Per candidarsi contattare il salone ’Piacersi e piacere’, piazza Che Guevara a Cattolica, telefonare al 0541.958090 o inviare il curriculum alla mail [email protected]