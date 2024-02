Parrucchieri in prima linea per sostenere lo Ior

Una Piega per lo Ior ha portato 48 donne a Riccione a partecipare all’iniziativa. Domenica scorsa l’Istituto Oncologico Romagnolo ha coinvolto sei città della Romagna in una grande maratona di solidarietà: Cesena, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna e Riccione. Le donne sono state chiamate a farsi una ‘piega’ nei saloni di parrucchieri volontari e in prima linea, vicini alle pazienti che affrontano l’effetto collaterale più temuto del percorso di cura: la calvizie a fronte della somministrazione di farmaci chemioterapici. Ad ogni partecipante veniva chiesto un contributo minimo di 20 euro. Il ricavato verrà utilizzato a sostegno del Progetto Margherita, un servizio di fornitura gratuita di parrucche. Delle 620 donne che hanno partecipato all’iniziativa in Romagna, sono state 48 quelle che si sono recate da Gisella Bernasconi Hair Boutique and Shop in via Dante 74, dove ad attenderle c’erano parrucchieri di 9 saloni aderenti.