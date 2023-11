Parte dalla piccola Repubblica di San Marino la sfida per rendere il turismo accessibile

Parte dal Titano la sfida per rendere accessibile il turismo. La conferenza internazionale dell’Organizzazione mondiale del Turismo delle Nazioni Unite organizzata dalla segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino in collaborazione con il ministero del Turismo italiano, si è chiusa ieri, dopo due giorni di lavori, con un documento che detta le linee guida per sviluppare politiche di accessibilità dell’intero comparto. San Marino sarà hub permanente di discussione sul tema. "L’agenda prevede – entrano nel dettaglio dalla segreteria di Stato al Turismo – l’aumento della consapevolezza delle problematiche sociali ed economiche per creare pari opportunità e costituisce un’opportunità di business per le destinazioni. Si darà priorità agli interventi sull’accessibilità anche in caso di risorse scarse. Si formerà il personale, a partire dai manager e dai decisori".

Dovranno essere incentivate "l’imprenditorialità e un ecosistema imprenditoriale che offra servizi accessibili – sottolineano dal Titano – saranno necessari sforzi per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. L’agenda prevede che vengano effettuate ricerche sul comportamento dei visitatori, sui modelli di spesa e sul feedback sui miglioramenti dell’accesso".