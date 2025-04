Parte il bike sharing tra nuove regole e sconti

Gioca d’anticipo il nuovo servizio di monopattini e biciclette sharing. Presentazione ufficiale ieri in piazza del Popolo e pedalate fin da questo weekend di Pasqua. I velocipedi ecologici ’elettrici condivisi’ forniti gratuitramente da Lime Technology (noleggio a pagamento ovviamente) saranno vietati nei centri pedonali di Bellaria (Isola dei Platani) e Igea Marina (viale Ennio), e anche sul lungomare ciclopedonale Raffaella Carrà, teatro di litigi e lievi incidenti durante l’estate, tra bagnanti e ciclisti (’tradizionali’). Si parte con qualche decina di mezzi, per arrivare quasi a 200 in piena stagione turistica. "Un progetto che ci vede affiancati a un partner prestigioso e affidabile – afferma l’assessore alla Mobilità Nicola Missiani – con il quale abbiamo definito l’introduzione del servizio a Bellaria Igea Marina cercando di declinarlo nel modo più aderente possibile alle esigenze del territorio".

"La disponibilità del nostro interlocutore, presente nella nostra città con una flotta di bici e monopattini completamente nuova ci darà la possibilità di apportare modifiche in corso d’opera a seconda delle necessità, sottolineando che lo stesso numero di mezzi a disposizione dell’utenza sarà variabile durante i vari periodi dell’anno". Numero che comunque è sin da ora nell’ordine di alcune decine e che durante l’estate salirà a quasi duecento tra biciclette e monopattini, "rappresentando un servizio prezioso in ottica turistica che non intende sostituire, bensì integrare e valorizzare l’attività di noleggio condotta dai nostri operatori privati". Una ventina le postazioni ‘virtuali’ distribuite su tutto il territorio, tra cui quella in piazza del Popolo, presso le quali è possibile salire su uno dei mezzi e avviare lo sharing o lasciarlo a fine noleggio. Lo sharing dei mezzi è semplice attraverso smartphone utilizzando l’app Lime.

L’utilizzo di bici e monopattini è consentito a chi abbia compiuto almeno diciotto anni, "ovviamente soggetto alle normative in vigore in termini di circolazione su strada e con inibizione automatica in determinate zone ad alta frequentazione pedonale, ad esempio Bellaria centro, Igea Marina centro e lungomare Raffaella Carrà. Merita di essere sottolineato come questa iniziativa sperimentale abbia impatto zero sulle casse comunali, inoltre – conclude Missiani – sebbene le tariffe base siano già molto competitive, gli accordi presi con l’azienda prevedono tutta una serie di scontistiche che interessano ad esempio i nostri dipendenti comunali, che intendiamo sensibilizzare a spostamenti sostenibili nel tragitto casa-lavoro, ma anche i gruppi numerosi, con pacchetti che possono essere particolarmente utili ai nostri operatori turistici".

Mario Gradara