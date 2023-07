Parte il cantiere della piscina "Daremo più servizi a Viserba"

Da un parco a un polo sportivo immerso nel verde. Questa la metamorfosi del parco Don Tonino Bello che la giunta quasi al completo ha presentato ai viserbesi mercoledì nell’incontro che si è svolto al centro Viserba 2000. Ad ascoltare c’era un centinaio di persone. Non sono mancati toni accesi nel corso di un dibattito assai animato. La principale preoccupazione ha riguardato la parte del parco che dovrà lasciare posto alla futura piscina comunale e ai parcheggi. I lavori per la realizzazione del polo natatorio cominceranno il 13 luglio. La portata del progetto da 10,5 milioni di euro sarà impattante. La superficie coperta dell’impianto sarà, ribadisce il Comune, di 2.960 metri quadrati, dato contestato dal consigliere di Fd’I Gioenzo Renzi che parla di "3.730 con una altezza di 8 metri a cui si aggiungono i parcheggi di 4.770 metri quadrati, il che ridurrà sensibilmente la superficie del parco". Non sarà una struttura calata in un parco, ma un ripensamento e rifunzionalizzazione complessiva del parco don Tonino Bello che ospiterà l’impianto natatorio, un campo da basket, uno da calcio a 5 (sopra la nuova vasca di laminazione), un’area giochi inclusiva, l’ampliamento delle aree di sgambamento che arriveranno a 1500 metri quadrati. Certamente dove nascerà la piscina scomparirà il verde, ma per la giunta verranno al contempo liberati dal cemento circa 10 mila metri quadrati di superficie, inoltre aumenterà la dotazione di alberi con la messa a dimora di 95 esemplari di prima grandezza. Tutto questo attorno a una piscina con una vasca da 25 metri per 25 con dieci corsie a cui aggiungere altre due vasche per avviamento al nuoto e acqua fitness. La struttura ospiterà anche una palestra, un negozio, un punto ristoro e un deposito. Per il sindaco Jamil Sadegholvaad "la scelta politico amministrativa fatta negli ultimi dodici anni è stata quella di intervenire strategicamente nell’area nord con maggiori servizi, ambientalmente e qualitativamente superiori. La nuova piscina comunale viene realizzata qui nella zona nord proprio nell’ottica di ampliare i servizi. Una scelta, quella di realizzarla in questa posizione, che ho confermato più volte anche negli incontri in campagna elettorale, presentando questo progetto come uno dei più significativi del mandato". I lavori della piscina si dovranno concludere nell’autunno del 2025 contestualmente a quelli del parco che costeranno 1,6 milioni di euro e partiranno nella seconda metà del 2024. Infine Renzi, convinto che la piscina andasse fatta a Rivabella e non nel parco.

Andrea Oliva