Parte il cineforum al Gambrinus con le pellicole scelte dai residenti

Vivere il cinema in modo diverso, come luogo di comunità, riunendo le diverse generazioni. Nasce al Gambrinus di Pennabilli Nuovo Cinema Pennabilli - cineforum di paese, il progetto in collaborazione con l’associazione Chiocciola la casa del nomade. Il Gambrinus ha raggiunto i 50 anni di vita, e dopo la premiazione all’81esima Mostra del cinema di Veneziai parte con un nuovo progetto: la proiezione di 4 film, seguiti da un dibattito aperto e gratuito. La scelta delle pellicole è stata fatta direttamente dai residenti. Si partirà il 12 febbraio con Una storia vera di David Lynch, alle 21. Gli altri appuntamenti: il 19 febbraio la proiezione di Persepolis (alle 21), il 9 marzo Pulp Fiction (sempre alle 21), il 23 marzo (alle 10) Principessa Mononoke. La rassegna fa parte del progetto Habitat, percorso che punta a sostenere un modello di sviluppo dell’entroterra.