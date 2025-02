Parte il corso sull’uso dei social

Il Comune di Montefiore Conca si apre al futuro con un’iniziativa innovativa per rendere i giovani protagonisti attivi della comunicazione digitale con le competenze necessarie: sarà attivato un corso gratuito sull’uso consapevole dei social media e dell’intelligenza artificiale, realizzato da ELV - Culture of Innovation, in collaborazione con Ama comunicazione. Il corso, realizzato grazie ai fondi europei della Regione Emilia Romagna, si svolgerà dal 1° marzo al 12 aprile con presentazione dei progetti l’8 maggio e si articolerà in diverse sessioni che alterneranno momenti di formazione teorica a workshop pratici. Potranno partecipare giovani di Montefiore Conca o delle zone limitrofe, con corsi in presenza nella prestigiosa Sala degli Archi di Montefiore Conca, un luogo ricco di storia e fascino. Ma il corso sarà aperto anche ad appassionati di intelligenza artificiale e dei social media di tutta Italia che avranno accesso ai corsi tramite webinar online, comodamente da casa. "Siamo orgogliosi di offrire questa opportunità unica ai giovani del nostro territorio. Crediamo che l’innovazione e la conoscenza siano fondamentali per costruire un futuro migliore" dice il sindaco Filippo Sica.