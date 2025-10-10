Parte il derby dei congressi . Miramare prenota il Palas Due: "Fatelo alla colonia Novarese"

"Rimini ha bisogno di un secondo Palacongressi. Ora ragioniamo insieme su dove farlo". Stavolta Jamil Sadegholvaad mette d’accordo tutti. L’ipotesi annunciata dal sindaco, che in realtà è più di un’idea perché il Comune ci sta già lavorando, piace a Pd e FdI, ma anche a categorie e comitati. Per Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi, "considerando che il Palas è già pieno fino a fine 2026 e la richiesta di congressi a Rimini è in forte crescita, realizzare un’altra stuttura è una scelta importante e lungimirante". Per il sindaco "il Palas 2 va fatto in zona mare" e Federalberghi è d’accordo. "Bisogna realizzarlo in una zona facilmente raggiungibile, magari recuperando un’area dismessa. Inoltre – conclude Rinaldis – è arrivato il momento di mettere da parte i campanismi e fare rete tra tutti i Palacongressi del territorio".

"Avere un secondo Palas ci permetterà di destagionalizzare ancora di più – dice Matteo Petrucci, capogruppo del Pd – Questo contribuirà sia alla riqualificazione alberghiera, sia a creare più lavoro e a stabilizzare tanti lavoratori stagionali". Anche Fratelli d’Italia è favorevole al progetto. "I numeri del congressuale parlano da soli – osserva Carlo Rufo Spina – È necesssario dare una risposta con una nuova struttura. Ma va fatta con una pianificazione urbanistica attenta e condivisa con la città e gli imprenditori, evitando i soliti progetti calati dall’alto. In zona mare abbiamo tante aree edificate abbandonati, importanti da riqualificare".

Non ha dubbi il comitato di Rimini sud: il nuovo Palas va realizzato a Miramare. "La collocazione ideale del Palas 2 è nell’area dell’ex colonia Novarese, in una posizione strategica tra il mare, l’aeroporto e la ferrovia. Realizzare qui il nuovo Palacongressi darebbe nuovo impulso alla zona di Rimini sud, che potrebbe rilanciarsi grazie al turismo congressuale internazionale, e rappresenterebbe un volano per la riqualificazione degli hotel e gli investimenti. Sarebbe un modo concreto per destagionalizzare e portare nuova linfa economica a un quartiere che da anni attende una vera rinascita". Inoltre la vicinanza a Riccione renderebbe il Palas 2 una struttura intercomunale, capace di attrarre eventi di respiro nazionale e internazionale". Per il presidente di Conflavoro, Corrado Della Vista, "la zona sud è ideale per il Palas 2. Qui abbiamo tutto: parcheggi, aeroporto e una fitta rete di alberghi. Sarebbe un investimento concreto per valorizzare il turismo e creare lavoro".

Manuel Spadazzi