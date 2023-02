Parte il maxi cantiere sulla statale 16

Lunedì partono i lavori per la realizzazione della grande rotonda tra la consolare per San Marino e la statale 16. Il maxi cantiere è alle porte. Al confronto i lavori che negli ultimi giorni hanno provocato disagi alla circolazione nelle ore di punta all’altezza di via della Fiera sono stati un semplice antipasto.

A partire da lunedì verrà inibita la svolta a sinistra per chi arriva da San Marino sulla consolare una volta giunti all’altezza dell’incrocio con la Ss16. Chi vorrà procedere verso nord potrà arrivare alla rotonda con la via Montescudo e poi tornare indietro, oppure entrare in città su via della Repubblica e utilizzare la viabilità cittadina. Ma attenzione, qualunque sia la scelta si dovranno poi fare i conti con l’altro cantiere a nord, ovvero quello in corso tra la Ss16 e via della Fiera per la costruzione del sottopasso pedonale.

Settimana dopo settimana i disagi dei cantieri si vanno a sommare e nei prossimi mesi non faranno che aumentare.

La data da segnarsi in agenda è quella del 22 di febbraio. In quel giorno l’intersezione tra la Ss16 e la consolare per San Marino verrà meno. Scomparirà il semaforo e chi percorrerà la statale potrà procedere senza alcun ostacolo. Il problema sarà per chi arriva dal casello di Rimini sud o da San Marno lungo la consolare. Per andare a sud o a nord sarà obbligato a imboccare la bretella che lo condurrà alla rotonda tra la Ss16 e le vie Montescudo e Coriano. Se vorrà dirigersi verso la zona mare dovrà fare il medesimo percorso e una volta alla rotonda scegliere se imboccare la via Flaminia Conca o riprendere la statale per svoltare ad un altro accesso alla città. Dal 22 di febbraio la viabilità rimarrà in questa configurazione fino a giugno, quando sulla statale all’altezza di via della Fiera il traffico sulla Statale tornerà nella normalità.

Per la maxi rotonda tra la consolare e la Ss16 bisognerà avere molta più pazienza. I lavori dureranno almeno un anno e mezzo. La rotatoria che verrà costruita avrà un diametro superiore ai cento metri. Ci sarà anche una pista ciclabile che consentirà a chi arriva dalla Grotta Rossa di arrivare al Parco della cava passando tre distinti sottopassi. E ci sarà anche un sottopasso carrabile per i veicoli che percorreranno via Euterpe in direzione mare all’altezza di via della Repubblica. Intanto proseguono i lavori anche sulla via Coriano a ridosso della rotonda. I vigili coinvolti saranno 20 a turno per gestire la viabilità.

Andrea Oliva