Parte in treno e al ritorno l’auto non c’è

Partire in treno e al ritorno scoprire che l’auto non c’è più, perché é stata rimossa. E’ la spiacevole avventura vissuta da Vincenzo Varagona riassunta con queste parole: "Arrivare in auto alla stazione ferroviaria di una città che non si conosce, cercare al volo un parcheggio, trovarlo miracolosamente con qualche posto a disposizione, prendere il biglietto, perché è a pagamento, volare al treno, e poi, al ritorno, non trovare più l’auto". La cosa non è capitata al solo Varagona, ma anche "ad almeno altre 5 persone, e non tutte residenti fuori Rimini", pertanto "non credo sia soltanto per distrazione o approssimazione degli automobilisti in questione".

I fatti sono accaduti nel parcheggio gestito da sbarre a ridosso di via Roma (in foto) dove al mercoledì e al sabato si tiene il mercato settimanale. "Si aggiunga che, se questa esperienza capita di domenica, in una giornata ‘furiosa’ per vento e pioggia come quella scorsa, non si sa proprio dove sbattere la testa, perché nessuno dei numeri indicati nel tabellone del parcheggio risponde e tanto meno rispondono al telefono i vigili urbani. Gli unici dati positivi sono stati la cortesia del giornalaio è l’essere riuscito a recuperare l’auto di domenica, risparmiando altri disagi comprensibili per chi risiede a un centinaio di chilometri di distanza. Paura passata con poco meno di 200 euro, che, moltiplicati per le sei rimozioni del giorno, fanno un bel bottino, fra Comune e addetto a rimozione e custodia del mezzo".

Per il cittadino "alcuni correttivi comunicativi andrebbero adottati, come ad esempio scrivere sul biglietto cosa accade al mercoledì e al sabato. Per me, che ho una certa esperienza di viaggiatore, è la prima volta che vedo un mercato in un parcheggio protetto dalle sbarre". Un consiglio che Varagona indirizza al sindaco: "Confido in lei".