Parte la bonifica del terreno

Si avvicina l’inizio dei lavori per la Casa della comunità che verrà costruita nella parte a monte del quartiere San Lorenzo. Ausl ha infatti chiesto al Comune di liberare l’area così da poter poi aprire il cantiere per la realizzazione della struttura. La Casa della comunità è stata finanziata con le risorse del Pnrr e pertanto dovrà rispettare le scadenze imposta dal piano nazionale di ripresa e resilienza, il che fissa la fine lavori al 2026. La Casa della comunità sorgerà dove un tempo c’era la scuola di via Pavia. Il Comune aveva incaricato Geat di abbattere l’edificio, cosa fatta nei primi mesi dell’anno. Oggi incarica Geat di bonificare il terreno così che possano poi partire i lavori della Casa della comunità. Costo previsto 27mila euro.