Parte la caccia all’ultimo regalo

Caccia all’ultimo regalo. "Tra ieri e domani tre persone su quattro andranno a caccia degli ultimi doni. In media, i nostri concittadini progettano di spendere 223 euro per i doni da mettere sotto l’albero, il 13% in più dello scorso anno", spiega il presidente di Confesercenti Fabrizio Vagnini, citando il sondaggio fatto da Ipsos. La maggior spesa potrebbe essere un indicatore positivo, ma in realtà vanno conteggiati gli aumenti dei prezzi. Dunque a una maggiore spesa non è affatto detto che coincidano maggiori regali.

Quest’anno l’andamento dei regali natalizi ha finora mostrato una doppia faccia. Da un lato c’è stata la corsa al Black friday per portarsi avanti con i lavori e mettere sotto l’albero una buona parte dei regali con ampio anticipo. Poi la corsa agli acquisti si è quasi fermata per riprendere negli ultimi giorni, tant’è che solo una persona su quattro ha già terminato i regali. Sempre stando al sondaggio gli ultimi ritardatari cercheranno di chiudere i pacchi domenica, a poche ore dalla sera della vigilia di Natale.

Per i regali dell’ultima ora ci si butterà sull’abbigliamento: lo farà la metà delle persone. Ma tra i doni last minute restano molto gettonati anche i libri, i prodotti di profumeria e perché no, qualche prelibatezza gastronomica da consegnare poche ore più tardi, come a dire ‘cotta e mangiata’. La corsa all’ultimo dono aiuta il commercio di vicinato e gli assi commerciali delle città. I tempi dei corrieri sono ormai andati, dunque il rush finale lo si fa soprattutto nei negozi del centro storico. Ma la concorrenza dei centri commerciali si fa sentire, sottolineano da Confesercenti dove stimano un aumento della clientela rispetto al Natale di un anno fa.

Tuttavia c’è un dato che lascia speranza. Secondo il sondaggio i giovani tra i 18 e i 34 anni sono i più sensibili alle attività commerciali sotto casa. Infine, a offrire un’alternativa per i regali dell’ultimo minuto, saranno anche i mercatini tra Rimini e il resto della provincia.