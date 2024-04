Parte la corsa per scalare il Palas. Le mire del Pd, la partita degli eventi

E’ iniziato l’assalto al Palas. Entro la primavera scadrà il mandato dell’attuale amministratore delegato unico della New Palariccione, Eleonora Bergamaschi. Quando verrà presentato il bilancio dell’anno scorso, sarà tempo di rinnovo della carica, o delle cariche. La discussione in maggioranza è appena agli inizi. Dal Pd è arrivata la richiesta di fare il punto della situazione e cominciare a parlare del futuro del Palas e delle figure che saranno chiamate a guidarlo. Il primo argomento su cui trovare la quadra sarà l’idea di istituire nuovamente un Consiglio di amministrazione con consiglieri e un presidente, com’era in precedenza.

Già in passato in maggioranza era sorta l’idea di ripristinare il cda, il che significa nominare consiglieri per i soci (oltre al Comune ci sono anche gli albergatori ad esempio) infine chiudere il cerchio con un presidente. In casa Dem l’idea non dispiacerebbe. Ma andrebbe cambiato lo statuto e serve del tempo per attuare la modifica e soldi per pagare i consiglieri. In questo modo si avrebbe un presidente e non un amministratore delegato, figura che oggi ha la piena guida del palazzo dei congressi. Da parte sua Eleonora Bergamaschi non avrebbe alzato bandiera bianca. I risultati portati negli ultimi anni sono una cambiale pesante da far pesare al momento giusto, quando la sindaca Angelini dovrà tirare le somme e fare un nome. A Bergamaschi non mancano i sostegni politici. Nelle civiche di 2030 e Riccione col cuore i sostenitori dell’attuale amministratore ci sono e pesano negli equilibri di maggioranza. Intanto si fanno avanti altri pretendenti. Sull’uscio della porta c’è Simone Gobbi.

Il mal di pancia per non essere diventato membro della giunta inizialmente e nel momento della nomina dell’attuale assessore Guidi, ancora si fanno sentire. Il Palas potrebbe essere la miglior pillola, ma nel partito la sua candidatura non incontra grandi sostenitori. Andrebbe cercato un altro nome, ma questo non ferma il Pd che non ha mai fatto pesare realmente il 30% dei voti incassati alle elezioni, e la cosa alla lunga sta creando qualche malcontento sempre più difficile da gestire. Soprattutto in questi giorni, la mossa della giunta di affidare la programmazione degli eventi estivi alla Palariccione, con la possibile conferma di Radio Deejay senza un bando pubblico, ha sollevato un polverone nelle chat interne del partito. Portare a casa la presidenza del palazzo trovandosi in mano la programmazione degli eventi da oggi al Natale, sarebbe un colpaccio perché dà alla futura guida del Palas anche l’investitura di ‘assessore al turismo de facto’ per gli eventi.

