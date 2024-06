Parte la mostra dell’antiquariato

Domenica inizia la Mostra mercato nazionale d’Antiquariato a Pennabilli, che ospiterà alcuni tra i più qualificati antiquari italiani. Alle 18 il taglio del nastro, poi via alla mostra fino al 14 luglio. Per quindici giorni l’antiquariato si riappropria dei luoghi storici di Pennabilli, consolidando il rapporto tra le belle arti e il contesto urbano che lo accoglie. Nel ‘Fuori mostra’ sono in programma presentazioni editoriali, corsi, conferenze, convegni, eventi con degustazione di prodotti tipici e vini, tra il Palazzo del Bargello, l’oratorio di Sant’Andrea, la chiesa di San Filippo, il Monastero delle Agostiniane, il Giardino dei Frutti dimenticati. In tutto il paese verranno esposte opere di alto livello, con investitori e collezionisti provienienti da ogni parte del mondo. Le mostre saranno aperte ogni giorno (dal lunedì al venerdì) dalle 16 alle 21, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21. L’ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni: www.pennabilliantiquariato.net.