Parte la piantumazione di cinquanta nuovi alberi

Frassini, peri e un platano. E’ iniziata la piantumazione di una cinquantina di nuove alberature nelle vie della città di Misano, a partire da quelle in cui è stata riorganizzata la sede stradale con nuovi marciapiedi. La parte più consistente del lavoro, con 29 nuove piante, si riferisce al cantiere di via Tintoretto, dove l’amministrazione ha avviato un intervento di riqualificazione che si completerà con la primavera. Altre 12 alberature saranno collocate in via Fratelli Bandiera. Poi si salirà in collina, a Misano Monte, dove verranno portate altre sei piante. A completare i lavori ci penseranno gli alberi messi a dimora in altre vie della città, laddove necessario.

"Gli alberi svolgono un ruolo prezioso per la qualità della vita nei nostri centri urbani – premette l’assessore all’Ambiente, Nicola Schivardi -. Sono fonte di ossigeno, assorbono CO2, hanno una funzione ombreggiante e, nei mesi più caldi, mitigano gli effetti delle isole di calore. Queste nuove alberature rappresentano l’impegno per una Misano sempre più sostenibile".

Parte così il progetto che aveva avuto un’anteprima nei giorni conclusivi di novembre in concomitanza con la giornata nazionale degli alberi. Nella mattina del 21 novembre le classi 4E e 4C della scuola primaria Colombo, alla presenza del vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Maria Elena Malpassi, di Schivardi, del comandante dei carabinieri Roberto Santone e della dirigente scolastica Stefania Menichella, avevano assistito alla piantumazione di un frassino, donato da Geat, nel giardino della scuola. Nella stessa mattinata gli alunni avevano svolto un laboratorio con l’esperto Mirco Tugnoli, ricevendo infine il ‘DiplomAlbero’. Nella stessa giornata un secondo frassino era stato piantato nel parco del Villaggio Argentina alla presenza dei bambini della scuola materna.