Parte la raccolta fondi per i frati dopo il furto sacrilego al convento

Nelle chiese di Santarcangelo, venerdì, centinaia hanno pregato per loro, seguendo l’invito fatto dal vescovo. Ma la solidarietà ai frati cappuccini di Santarcangelo, dopo il furto sacrilego del tabernacolo (avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì) è arrivata da ogni parte del Riminese e non solo. "Ci hanno scritto e telefonato in tantissimi – conferma padre Francesco Pugliese, rettore del convento – E molti si sono anche già offerti di aiutarci". Lo stesso hanno fatto i fedeli che frequentano abitualmente il convento dei cappuccini.

Il vescovo Nicolò Anselmi l’ha detto da subito: quello compiuto a Santarcangelo non è stato un semplice furto, ma una vera e propria profanazione, probabilmente "l’opera di satanisti". Chi si è introdotto nel convento non ha toccato nient’altro. Ha portato via soltanto il tabernacolo e la pisside, il vaso dove erano conservate le ostie consacrate, dalla sala attualmente adibita dai frati alle messe e alle altre celebrazioni (la chiesa è ancora chiusa per i lavori di ristrutturazione in corso al convento). Il tabernacolo non aveva grande valore, dal punto di vista economico. Per questo la diocesi teme che il blitz al convento sia stato opera di qualche gruppo satanista.

Sull’episodio indagano i carabinieri. Padre Francesco ha parlato con loro anche l’altro ieri, per sapere se ci sono novità. "Dopo aver scoperto il furto, nel parcheggio abbiamo ritrovato un pezzo di tabernacolo: si è rotto probabilmente nella fuga. Il parcheggio è dotato di telecamere. Speriamo abbiano ripreso qualcosa". Un episodio grave, quello accaduto, ma dal quale poi è scaturito tanto bene. Il furto sacrilego subito dai frati ha spinto tante persone a manifestare solidarietà e vicinanza ai religiosi. "C’è stata una bellissima risposta da parte della comunità di Santarcangelo, di tutta la diocesi di Rimini e non solo – continua padre Francesco – Abbiamo ricevuto tanta a solidarietà. E pensiamo, a questo punto, di lanciare una raccolta fondi per comprare un nuovo tabernacolo. Ne stiamo usando un altro in questi giorni, provvisoriamente. Ma dopo quanto è successo vorremmo acquistarne uno nuovo".