Parte la staffetta tra i Fratelli. Paolini entra in consiglio

Cambio di testimone in casa Fratelli d’Italia per il posto da consigliere comunale. Come annunciato nei giorni scorsi, la consigliera e parlamentare Beatriz Colombo ha consegnato le dimissioni. Questo ha consentito al secondo più votato alle elezioni del giugno 2022 in casa di Fd’I di subentrare. Stefano Paolini ieri ha firmato gli atti che ne fanno un consigliere comunale sotto il simbolo dei Fratelli. L’indicazione di passare il posto in caso di più incarichi elettivi accumulati era arrivata dalla dirigenza nazionale del partito. Colombo era stata eletta parlamentare nell’ottobre del 2022 quando già ricopriva l’incarico in consiglio comunale. Oggi in casa Fd’I a Riccione la carica elettiva in municipio non è più rappresentata dall’onorevole. Tuttavia la firma di Paolini per l’ingresso in consiglio comunale non ha al momento provocato un passaggio di testimone anche nel coordinamento politico della sede locale di Fd’I, come auspicato dalla parlamentare alla vigilia delle proprie dimissioni. A oggi Paolini è ancora coordinatore locale mentre si avvicina la data del congresso provinciale del partito che si svolgerà tra la fine del mese e l’inizio di dicembre.