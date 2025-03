Parte la verifica della stabilità per 1.200 alberi: "Primo passo verso il piano di manutenzione"

L’amministrazione comunale di San Giovanni verificherà nei prossimi giorni la stabilità di circa 1.200 alberature nell’area del centro cittadino. Si tratta di piante distribuite tra via Roma, il centro storico, le scuole e i 2 parchi pubblici. "Si tratta di piante adulte – spiega l’amministrazione comunale – in parte in stato di senescenza che vivono in ambiente urbano fortemente antropizzato, quindi in condizioni di stress, per le quali si rende necessaria e urgente una revisione della valutazione della stabilità. Già la scorsa estate e in autunno abbiamo assistito alla caduta di alcune piante nell’area del centro cittadino mentre era in corso la rivalutazione dello stato fitosanitario di alcune piante, tanto che sono stati tolti e sostituiti alcuni tigli originariamente non classificati come pericolosi. Ora il monitoraggio prende forma con un piano organico che prevede la rivalutazione ed il censimento generalizzato con la redazione di un piano del rischio arboreo".

Nel dettaglio il progetto prevede l’intervento di alcuni agronomi abilitati del gruppo Geat di Riccione, con aggiornamento e completamento della mappa del rischio su base territoriale, l’aggiornamento e la compilazione della scheda di rilevamento e il censimento dello stato degli alberi, dando priorità alle aree ad alta esposizione e alle scuole; infine si prevede l’integrazione dei dati del censimento 2017 con la mappa di esposizione e la compilazione del piano del rischio arboreo. "Grazie a questo piano – conclude l’amministrazione comunale marignanese – sarà possibile sostenere le scelte gestionali in maniera più consapevole e mirata attraverso la creazione di liste di priorità operativa e un piano manutentivo che verrà poi gestito, aggiornato e implementato negli anni a venire".

lu. pi.