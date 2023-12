Partenza col botto per il Villaggio di Natale

Pronti a fare il bis sabato pomeriggio con la youtuber acapodelglobo in un live show sul palco di via Pascoli. Partenza col botto per l’Energy Christmas lo scorso weekend. Inaugurato il villaggio natalizio (allestito fino al 7 gennaio nell’Isola dei Platani) con accensione di luci ed attrazioni. "I numeri sono stati sorprendenti – segnala Fondazione Verdeblu –: in 1.200 al box della Realtà Virtuale; 2.500 accessi alla Snow Globee Pista di pattinaggio su ghiaccio di ben 60 metri sempre al massimo della capienza. Preso d’assalto il Villaggio luminoso di piazza don Minzoni che tra luci e laser, ha riscosso un entusiasmante consenso, generando un’ampia viralità sui social. Grande successo anche per il Presepe di Sabbia inaugurato con la benedizione mattutina di don Marco Foschi". Ufficialmentepartiti gli eventi che accompagneranno tutto il periodo festivo, c on i Cosplayer, gli acrobati Stardust e il primo concerto natalizio dei The Christmas Band che si sono esibiti in piazzetta Fellini.

"E’ stato un weekend molto belloe partecipato quello appena trascorso – commenta il sindaco Filippo Giorgetti –. Vedere tante famiglie e persone del territorio, non solo di Bellaria Igea Marina, attendere la partenza del nostro Villaggio Natalizio, ci ha fatto veramente molto piacere. Un bene per la città, e un sostegno a negozi e pubblici esercizi, all’economia locale".