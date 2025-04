Partenza senza botto per il ponte di Pasqua

Una settantina gli alberghi che saranno aperti per il ponte di Pasqua. Ad oggi le strutture ricettive, segnalano dall’Associazione albergatori, registrano un’occupazione media superiore al 40 per cento (di poco inferiore a quel "quasi cinquanta", segnalato nel capoluogo per lo stesso periodo). "Attualmente la percentuale di camere vendute – spiega il presidente di Aia Federalberghi Emanuele Campana – è leggermente al di sotto di quella media di questo periodo, mi riferisco agli anni nei qualil il ponte di Pasqua ’cade’ intorno a metà aprile, come quest’anno. Siamo sopra invece a quella del ponte dello scorso anno, ma nel 2024 Pasqua era caduta piuttosto ’bassa’, nel mese di marzo".

"Come sempre accade nei mesi primaverili – aggiunge Campana – molte prenotazioni, anzi probabilmente la maggioranza delle stesse, sono legate all’andamento del meteo. Alle previsioni dei giorni precedenti anzitutto, e poi delle condizioni del tempo nei giorni di festa. Molti prenotano all’ultimo momento, dopo aver guardato i siti meteo". Una modalità che si può leggere però anche al contrario: se piove, fioccano le disdette. Ad oggi, va segnalato, le indicazioni riguardo alle condizioni meteo nei giorni del ponte di Pasqua non sono particolarmente confortantanti. Gioca invece a favore degli operatori turistici il fatto che le disposizioni in materia di ospitalità alberghiera rendano possibili le aperture delle strutture dopo il 15 aprile anche senza impianto di riscaldamento. Tanti anche i ristoranti che faranno la riapertura stagionale in occasione del ponte.

Altra nota positiva, tra le prenotazioni per ora registrate anche alcune – il numero è sporadico, ma simbolicamente significativo – da parte di "qualche turista estero", segnala Campana. "Siamo ad oggi anche un po’ sotto la media delle prenotazioni del periodo per quanto riguarda la stagione estiva – aggiunge Campana –, specie per agosto. In linea invece giugno e luglio. Ma per il balneare c’è ancora tempo per recuperare".

Quanto agli eventi del periodo, proprio a cavallo del ponte di Pasqua andrà in scena la prima delle tre ’puntate’ del Mercato Europeo, dal 18 al 21 aprile in via Perugia, tra food track, mostre ed eventi. In occasione del ponte successivo, nella giornatea del 25 aprile, evento ’a sorpresa’ a cura dei commercianti dell’Isola dei Platani. Nei giorni immediatamente successivi, il 26 e 27 aprile, toccherà ai ’mercatini di primavera’, con laboratori ed allestimenti florovivaistici.