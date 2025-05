Partes chiara, ma stipendio poco super

Giulia Corazzi, presidente del consiglio comunale eletta segretaria del Pd provinciale, non sarebbe super partes. L’accusa viene dall’ex senatore Antonio Barboni, che in quanto forzista si può definire un esperto in conflitti d’interesse. Il ragionamento di Barboni, seppur di partes, non è barbino. Sorprende di più la replica della neo segretaria: "Oggi la politica è puro volontariato, mica come una volta...". Forse intendeva dire che oggi non si becca un euro, ma questo c’azzecca poco con la sua presunta imparzialità. Corazzi avrebbe fatto meglio a sostenere che la neutralità in politica è pura utopia. Lei sa benissimo da che partes stare, anche senza un super stipendio.