Partita la raccolta di abiti e scarpe da destinare al Centro Missionario

Grande Raccolta missionaria: già partita la distribuzione dei mitici ’sacchi gialli’ da parte dei ragazzi volontari del Campo Lavoro Missionario, gli Scout Cngei Bellaria Igea Marina. Campo che tornerà anche quest’anno, il 5 e 6 aprile, alla chiesa di Santa Margherita, a Bellaria Monte. Tanti cittadini che li hanno trovati in casella di posta li hanno subito riempiti con capi dismessi da donare per la raccolta organizzata dalla Diocesi di Rimini. "Sai cosa puoi mettere nel sacco giallo? Abiti, scarpe, borse e tessili in buono stato, pronti a vivere una seconda vita". "ogni sacco – ricordano i volontari – è un piccolo gesto che fa una grande differenza! Insieme trasformiamo la solidarietà in azione. Vi aspettiamo al campo lavoro". L’evento interesserà tutta la Diocesi di Rimini. Tutti i materiali confluiranno nei centri di raccolta allestiti a Rimini (Emilia e Flaminia), Riccione, Santarcangelo, Villa Verucchio, Bellaria e nei punti di raccolta locali. "In tutti i centri di raccolta, – segnala la Diocesi – ma anche in tante parrocchie e punti di raccolta locali, saranno presenti inoltre i mercatini dell’usato e del vintage". Vengono raccolti oggetti usati e materiali di recupero a sostegno dei missionari riminesi e per la povertà. Nel 2024 sono stati raccolti, in tutti i campi della Diocesi, beni per oltre 250mila euro. Somma poi "restituita alle terre di missione". Nel corso del 2024, alla Grande raccolta porta a porta di aprile si sono affiancate molte altre iniziative nelle varie località della Diocesi di Rimini, come mercatini e partecipazione ad eventi. Per l’esattezza raccolta la cifra record di 255.897 euro, che sono stati devoluti a 18 progetti missionari nei cinque continenti del globo.